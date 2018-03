Građanima smetaju pojedini podzemni kontejneri

Sugrađani iz ovog dela Novog Sada sumnjaju u stručnost nadležnih koji su 2013. godine određivali lokaciju za postavljanje ovih podzemnih kontejnera koji im, kako kažu, donose niz svakodnevnih problema – vozila nemaju dobar prilaz, onemogućeno im je normalno parkiranje, bezbednost pešaka je, kako navode, ugrožena jer veći deo ulice nema trotoar, a i sami kamioni Čistoće, kako opisuju, imaju problem prilikom prilaska.

“Kamion ne može da prođe, ide u kontra smeru, to je ogroman kamion, nije to igračka, ne može da prođe zbog lukova ovih. Onda sam tražio ili da ukinu kontejnere i stave na glavnu ulivu novosadskog sajma, gde nemate ni jedan podzemni kontejner, a ne ovde u slepom crevu, gde su zatrpani od smeća od firmi koje se stalno množe u ovoj Aleksandar zgradi i plus to blato nama raznose pod prozor, pa posle tog blata imete prašinu i čak je ovede jedan čovek pregažen pre nekoliko godina jer je nemoguće prići, to su ogromni kamioni”, rekao je za Kanal9 Vladeta Jovanović, sugrađanin iz ove zgrade.