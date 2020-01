Građani za očuvanje parka Prisajedinjenja

Građanska inicijativa za očuvanje zelene površine kod Muzeja Vojvodine uputila je javni protest zbog Konceptualnog okvira Plana detaljnije regulacije dela bloka muzeja i Riblje pijace, kojim se, kako kažu, ponavlja namera da se ova zelena površina, takozvani Park prisajedinjenja, smanji.

U Iniciativi kažu da je sličnih pokušaja bilo i 2007. i 2015. godine, kada je planom predviđana izgradnja montažne garaže, od čega se odustalo nakon građanskih protesta, zvanično upućenih primedbi i prikupljenih tri hiljade potpisa, kao i uz tadašnju podršku Muzeja Vojvodine.

“Otvoren je Muzej prisejedinjenja, Park je dobio svoje ime Park Prisajedinjenja i to se sve dešava krajem 2018. da bi nas sad početkom 2020. dočekala najnovija ideja, a to je da treba da se izgradi u jednom delu, u dvorištu ovog zida zgrada Arhiva, a sa ove strane da se prošire kapaciteti Muzeja savremene umetnosti ili Muzeja Vojvodine, oni su zajedno u toj zgradi, dele zgradu i mislim da ih to ne čini srećnim”, rekla je Marijana Mutavčieva, iz Građanske inicijative za očuvanje zelene površine.

Muzeji se, prema njenim rečima, ovoga puta nisu izjasnili povodom najnovijeg plana. Ona je napomenula i da je 2018. Pokrajna sa 40 miliona dinara finansirala uređenje ovog parka, a sada bi, kako je navela, građani opet morali da ulaze u borbu za njegovo očuvanje.

“Tu ima 25 stabala, od kojih je recimo 7-8 vrlo zrelih, u punom životu i ima dosta tih novih sadnica. 25 stabala, to moramo sad opet da sasečemo da bi se Muzej proširio. Koliko znam tu je i podvodno, u parkiću je zabranjeno kopanje i zidanje i postavljanje montažnih objekata i stalnih objekata. Pitanje je kako bi to moglo da se izvede a da ne dođe do oštećenja spomenika kulture”, kazala je Mutavčieva.

Iz Građanske inicijativa za očuvanje zelene površine kod Muzeja Vojvodine, smatraju da su građani slabo obavešteni o novom Planu koji je bio na Ranom javnom uvidu do petka, 24. januara, te da iz tog razloga oni nastavljaju sa akcijama na terenu za spas Parka prisajedinjenja.