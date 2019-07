Građani u odbrani humanog okruženja

VIDEO K9: Stanari zgrade na Bulevaru oslobođenja od broja 17 do broja 25 pobunili protiv izgradnje zgrade između “Simpa” i prodavnice “Idea”, na mestu na kojem se nalazi dečje igralište, ali i stabla stara nekoliko decenija.

Stanari zgrade smatraju neprihvatljivim predlog Investitora “Put-invest” da se zida zgrada i novo igralište za decu na prostoru koji, prema njihovim rečima, nije adekvatan za to i narušava dosadašnji mir oko dve hiljade stanara.

Sve je počelo oko četvrtog jula, kaže Nikola Atanasovski, predsednik Skupštine stanara.

”Došli su onako iznenada ljudi sa kamionima da iseku ova dva stabla. To su stabla stara preko pedeset godina. Sekli su, dok nismo mi se malo skupili i organizovali da to malo zaustavimo”, priča Atanasovski.

Bili su zaustavljeni dok iunvestitor nije pokazao da za gradnju ima sve potrebne papire. Tu su dokumentaciju stanari naknadno istražili.

“Najvažnije primedba je to što oni na ovom mestu hoće da ukopaju zgradu, da kopaju nekih pet metara da imaju podzemni ulaz u garažu. A, ulaz bi recimo bio odavde negde, pa bi nam zauzeo još neki dva-tri mesta i u čitavoj dužini, za koju nemaju pravo, jer smo bili u URBIS-u i pogledali. Oni isključivo imaju pravo da rade na svom kvadratu, da kažem zgrade, koji su temelji zgrade. Nemaju nikakve dozvole za prilaz, podzemni prilaz, prilaz koji bi bio u kosini u toj njihovoj eventualno da kažem podrumskoj garaži, više bih tako rekao, a ne suterenskoj”, kače Atanasovski.

Uvidom u dokumentaciju Zavoda za urbanizam, prema njegovim rečima, saznali su da je ta toj lokaciji planirana izgradnja objeta spratnosti pet + dva. Prema mišljenju Atanasovskog, to bi značilo da nije planiran suteren koji postoji na projektima investitora.

Stanari strahuju da bi kopanjem do pet metara bila ugrožena statika njihove zgrade. Svesni su, kaže Atanasovski, da gradnju ne mogu sprečiti, ali traže da još četiri njihova zahteva morala biti ispoštavana.

”Po prvom bi bilo privatniku da se omogući prilaz sa strane Bulevara, znači da ne remeti naš prilaz ovde koji je ionako pretrpan. Tu bi se remetilo i dolazak vatrogasne jedinice, ne daj bože da se to desi. I sad imamo problem prilikom dolaska hitne pomoći, tako natrpani automobili. Ako to bude sa ovim njihovim kamionima, mašinama, to bi bilo strašno”, naveo je Atanasovski.

Dalje bi, kako je rekao, trebalo zabraniti kopanje podzemne garaže, a obezbediti parking mesta negde u blizini. Takođe bi valjalo zabraniti seču stabala ispred zgrade, jer je to, kako je rekao, prirodna zaštita zgrade, a trafo stanicu bi trebalo graditi isključivo na privatnom posedu investitora.

Atanasovski je istakao da su stanari posebno zabrinuti za decu jer se u blizini nalaze vrtić i Osnovna škola “Kosta Trifković”, a čitav ovaj projekat izgradnje okarakterisali su kao čin dehumanizacije.