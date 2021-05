Grad pomaže ugostiteljima

VIDEO K9: Epidemija korona virusa gotovo je dovela do propasti ugostitelje, a njihov ograničeni rad nije ograničio i plaćanje redovnih nameta. Grad Novi Sad doneo je olakšice prošle i ove godine kako bi im pomagao da prebrode najteži period

Udruženje ugostitelja Novog Sada u poslednjih 12 meseci poslalao je veliki broj dopisa svim nadležnim ministarstvima kako bi dobili pomoć i obezbedili opstanak sebi i zaposlenima u ovoj delatnosti.

Ono što su od države dobili jeste pomoć u vidu isplate minimalca i polovine minimalca, dok je Grad Novi Sad odlučio da im izađe u susret sa odobravanjem mera pomoći vezane za zakupe lokala i javnih površina, direktno u saradnji sa gradskom i republičkom poreskom upravom, kaže Tanja Medved, članica Upravnog odbora Udruženja ugostitelja Novog Sada.

Prema analizama koje je uradilo ovo Udruženje, oko trećine zakupljenih lokala je u državnoj svojini, odnosno pod Gradskom upravom za imovinu, trećina pod privatnim vlasništvom i trećina u privatnoj svojini. Rebalansom budžeta Grad je ugostiteljima obezbedio olakšice za naknadu za zauzeće javne površine od 99%, od januara do septembra ove godine, a na platou SPENS-a od 100% od aprila do decembra.

Takođe, u olakšice spada i oslobađanje zakupa poslovnih prostora kod Uprave za imovinu i imovnisko pravne poslove u visini od 50% od januara do jula ove godine uključujući i SPENS, kao i oslobađanje zakupa od 50% od marta do jula za ugostitelje na pijacama JKP Tržnice te oslobađanje zakupa od 30% od jula do decembra uključujući ugostitelje na pijacama i na SPENS-u

Pomoć koju im je još prošle godine najavilo Ministarstvo finansija i koju očekuju jesu i krediti kroz Fond za razvoj koji bi im omogućili određeni grejs period kako bi nadokandili gubitke.

Ona je navela i da je petoro ugostitelja, članova Udruženja, zatvorilo svoje lokale, a dosta njih širom Srbije je, prema njenim rečima, rasprodalo svoj inventar i prešlo u drugu delatnost jer zbog korone nisu mogli da opstanu u svojoj.

Ono što bi ih zaista vratilo u život, zaključila je Medved, jeste ukidanje svih rigoroznih protivepidemioloških mera, jer samo radom u punom kapacitetu ugostitelji mogu da ostvaruju dobit i počnu da nadokanđuju gubitke koje su pretrpeli.