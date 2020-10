Gotovi projekti za koridor

Na proleće bi mogli da počnu radovi na izgradnji Fruškogorskog koridora, s obzirom da su projekti za ovu brzu saobraćajnicu gotovi, izjavio je direktor Puteva Srbije, Zoran Drobnjak.

On je naveo da koridor podrazumeva izgradnju mosta preko Dunava, kao i tunela od 3,5 kilometara ispod Fruške gorete da cena za 48 kilometara iznosi 606 miliona evra.



Podsetimo, pre nedelju dana potpisan je komercijalni ugovor o projektovanju i izgradnji Fruškogorskog koridora sa kineskom kompanijom “China road and bridge corporation” (CRBC), kada je rečeno da će put biti otvoren za saobraćaj do 15. marta 2024. godine.

Fruškogorski koridor će zvanično biti brza saobraćajnica od Rume do Novog Sada u dužini od 47,7 kilometara, imaće četiri saobraćajne trake i spojiće autoputeve ka Šidu i Subotici.

Ovaj put povezaće Novi Sad, Irig i Rumu i njime će biti rešen problem prolazaka teretnih vozila preko Fruške gore i kroz Irig.