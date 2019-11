GKP o pravu na referendum

Javna rasprava o Nacrtu zakona o referendumu i narodnoj incijativi aktuelizuje pitanje narodne inicijative kao neposrednog učešća građana u odlučivanju i načinu ostvarivanja neposredne demokratije i narodnog suvereniteta, kažu u Grupi za konceptualnu politiku Novi Sad.

Novi zakon, prema ovom nacrtu, ukida cenzus za referendum, pa za odlučivanje o nekom pitanju više neće biti obaveznan izlazak 50% građana. Takođe je produžen rok predviđen za sakupljanje potpisa za narodnu incijativu. U Grupi za konceptualnu politiku (GKP) smatraju da je potrebno ukazati na nedostatke ovakvog nacrta zakona.

“Zakon koji je u nacrtu Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi je važan zato što je reč o zakonu kojim se uređuje neposredno učešće građana u odlučivanju. To nije kao Zakon o lokalnoj samoupravi gde je reč o učešću građana kad su u pitanju ti oblici neposrednog učešća, učešća građana u lokalnoj samoupravi. Ovde je u pitanju referendum kao način da se građani odluče o nekom pitanju koje je referendumsko. I tu građani daju svoj glas”, rekao je Zoran Gajić iz GKP.

Kako je naveo, druga stvar je narodna inicijativa koju građani pokreću ne bi li postavili neko pitanje Skupštini, odnosno dali neki predlog, preporuku ili nacrt nekog akta.

”I to je važno zato što je to prilika da građani komuniciraju sa Skupštinom i sa predstavnicima u Skupštini, odnosno paralamentarcima, zato što s njima komuniciraju jedino u toku izbornih kampanja kada ih biraju. U suprotno, druge prilike ne postoje, osim ovih oblika neposrednog učešća u odlučivanju. Zato je taj zakon važan. E sad postoje primedbe koje mi imamo, odnosno, imamo primedbe na ovaj zakon, iako je on znatno unapređen u odnosu na prethodni. A to je da su procedure, sud koji je zadužen za procedure sprovođenja ili organizovanja referenduma ili narodne inicijative Upravni sud. I mi se pitamo zašto to nije Ustavni su”, naveo je Gajić.

Gajić smatra da to nije upravno pitanje i dodaje da postoji i problem neusaglašenosti termina.

“U ovom zakonu se inicijativa naziva narodnom, dok je u zakonu o lokalnoj samoupravi ona građanska. Pa je onda i u statutima grada ona građanska. Koliko to može izazvati problema ili nesporazuma mi sad ne možemo to proceniti, al’ zato predlažemo to usaglašavanje. Treća stvar koja je problemtična je to što će se potpisi za narodnu inicijativu i referendum morati overavati. To je za nas stvar koja je nedopustiva zato što se predviđa i elektronska inicijativa, pa bi onda u duhu tog cilja ovog zakona, a i duha generalno ovog zakona trebalo osloboditi građane te obaveze da overavaju svoje potpise kada pokreću neku inicijativu”, istakao je Gajić.

Sve to iziskuje određena finansijska sredstva, rekao je Gajić, koji smatra da takva procedura niti je demokratska, niti u duhu ovog zakona.

Javna rasprava koja je trajala mesec dana ističe 22. novembra, do kada građani i organizacije nadležnima mogu da upute svoje primedbe i predloge.