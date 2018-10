Gde su nestali odžačari

Odžačar- zanimanje koje polako nestaje u Srbiji. Ipak ovih dana vlada prava potražnja za ovim zanatlijama budući da uskoro počinje grejna sezona.

Grejna sezona je na pragu, a za dimnjičare nikad više posla. Prema rečima odžačara koji se najduže bavi ovim poslom u Novom Sadu, posla oko čišćenja dimnjaka ima tokom cele godine.

Postoje više vrsta dimnjaka i svaki od njih zahteva redovno održavanje. Koliko je to bitno, kako kaže Babić, sugrađani nisu ni svesni kakve sve posledice može da izazove zapušen dimnjak.

“Dimnjaci moraju da se održavaju upravo zbog toga da ne bi došlo do samopaljenja, može da dođe do neželjenih posledica, do požara, može da dođe do gušenja i štošta šta ide uz to, a ljudima ne odgovara”, napomenuo je Babić.