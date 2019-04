Gastronomsko putovanje Evropom

Mališani vrtića Maštolend bili su pravi poslastičari u jednoj novosadskoj poslastičarnici u kojoj su pravili kolače iz država čija su dela upaznala u Galeriji Matice Srpske.

Reč je o edukativnom programu Galerije pod nazivom “Moja umetnička avantura. Otkrivamo Evropu kroz umetnička dela”, u okviru koje se kroz razne igre i zadatke podstiče se dečja kreativnost i radoznalost

Svaki kolač, kako je istakla, nosi svoje osobenosti, sa karakteristikama podneblja i vremena u kome su nastali, a deca su pri njihovoj izradi zajedno s majstorima iz poslastičarnice bila veoma angažovana, radoznala i posvećena.

Kolačima koje su naprtavili mališani su na kraju bili i posluženi, a ostatak su poneli ukućanima da probaju. Poslatičarnica nije samo mesto gde se jedu kolači i mnogo toga stoji iza nje, a to je bio jedan od motiva zbog kojih se ova pridružila projektu Galerije Matice srpske.

"U poplavi nekvalitetne hrane da pokušamo da decu na vreme učimo šta je to kvalitetna hrana i šta je to kvalitetno što bi oni trebali da konzumiraju. Pokušavamo da ih naučimo šta je to prirodna hrana, šta je to kvalitetan sastojak, šta je to hrana koja nije iz kesice", naveo je Nemanja Kovačić, vlasnik poslastičarnice.