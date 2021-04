Frilenseri žele pored poslanike

VIDEO K9: Udruženje radnika na internetu je poslalo zahtev predsedniku Narodne skupštine Ivici Dačiću da prisutvuju predstojećoj sednici parlamenta na kojoj će se raspravljati o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o obaveznom socijalnom osiguranju. Komentarišući dešavanja vezana za oporezivanje frilensera, akademik prof. dr Kosta Čavoški je rekao da država može oporezivati odgovarajućom stopom samo one građane koji honorare primaju preko žiro-računa, te da van toga ne može imati uvid u njihova primanja.

Novi predlog Vlade o načinu oporezivanja frilensera nije zadovoljio one koji zarađuju putem interneta. Iz Udruženja radnika na internetu poručeno je da se tim predlogom ništa ne rešava. 8. aprila održan je protest radnika na internetu, a prisutni su protestnom šetnjom poručili da neće stati i da nastavljaju svoju borbu. Zamolili smo akademika profesora Kostu Čavoškog da prokomentariše kako bi se mogao rešiti ovaj problem između vlasti i velikog broja mladih ljudi koji sebe samozapošljavaju preko interneta.

“Ja se bojim da Vlada nema sve podatke. Dakle, mogu se oporezivati samo oni koji primaju prihode preko žiro-računa, jer se to može pouzdano utvrditi koliko primaju. A toliko ljudi radi na pijaci ili na drugim mestima, a da nikakve poreze ne plaća. Pa zašto sada da se oni oporezuju ako nema podataka. Ukoliko primaju honorare preko žiro-računa, onda se odgovarajućom stopom to može oporezovati, nikako drugačije”, rekao je prof. dr Kosta Čavoški, akademik.

Posle nekoliko meseci pregovora sa frilenserima, Vlada Srbije je usvojila predlog za novi način oporezivanja frilensera.

Prema tom predlogu, radnici na internetu neće morati da plaćaju porez na prihode ako zarađuju do 384.000 godišnje, što znači da porez neće plaćati samo oni koji imaju prihode do 32.000 dinara mesečno. Što se starog duga tiče, on će biti otpisan onima koji su zarađivali mesečno manje od 57.000 dinara.

Za sve frilensere, pri novoj zakonskoj regulativi, najbitnije je da znaju da treba da podele troškove prema državi na stari i novi dug.

Udruženje radnika na internetu ni posle brojnih razgovora nije prihvatilo predlog zakona. Ovo udruženje, prema rečima predsednika Mirana Pogačara, ima 2.100 članova.

On je izjavio da u Srbiji ima više od 100.000 frilensera, a da je Srbija u decembru 2018. bila na desetom mestu u svetu, a četvrtom u Evropi po broju radnika na internetu.

Akademik prof. dr Kosta Čavoški je rekao da smatra da država nema kompletan uvid u to ko sve zarađuje samozapošljavanjem i da onako kako nisu oporezivani ljudi koji prodaju na pijaci, neće moći da budu oporezivani i svi oni koji honorare ne primaju preko žiro-računa.