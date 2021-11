Frilenseri odahnuli na godinu dana

Vlada Srbije juče je prihvatila zahtev Udruženja radnika na internetu da važenje trenutnog poreskog rešenja bude produženo do donošenja novog zakona, što znači najmanje još godinu dana.

Ovo je prelazno rešenje, naglasio je Miran Pogačar, predsednik Udruženja radnika na internetu, a za dalje je, dodao je on, neophodno izraditi zakon i propise, odnosno regulistai prava i obaveze frilensera.

Sa ovim trenutnim poreskim tretmanom nisu definisana prava frilensera, koja bi zakonom morala da budu jasno određena, napominje Pogačar.

Novi Zakon koji definiše prava i obaveze frilensera trebalo je da bude gotov do kraja ove godine, međutim, Radna grupa koja je zadužena za njegovo formiranje do sada se sastala samo jednom te skoro ništa do sada nije uradila po tom pitanju, kaže Pogačar.

Stoga je, dodao je on, jedino preostalo produženje trenutnog poreskog tretmana koje će i sledeće godine, ukoliko ne bude bilo Zakona, biti produženo na narednu, kako frilenseri ne bi bili oštećeni.