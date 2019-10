Formiranje “malog šengena”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednici vlada Severne Makedonije i Albanije, Zoran Zaev i Edi Rama potpisali su na Petrovaradskoj tvrđavi zajedničku deklaraciju o sprovođenju četiri slobode Evropske Unije na Zapadnom Balkanu.

Deklaracija, kako je rečeno, odnosi se na slobodan protok robe, usluga, kapitala i radne snage u regionu kako bi se povećao ekonomski rast tri zemlje.

“Šta je to što smo mi danas uradili, šta je to u šta smo krenuli? Dokument koji ćete da vidite zasniva se na implementaciji četiri ključne slobode koje su međunarodno prihvaćene, koje promoviše i Evropska Unija. Dakle, sloboda protoka roba, kapitala, usluga i ljudi. To radimo zarad velike koristi koju će da imaju naši građani, zbog toga što smo uvereni da ljudi u našim zemljama zaslužuju bolju budućnost, zaslužuju viši životni standard, zaslužuju neuporedivo nižu stopu nezaposlenosti”, rekao je Aleksandar Vučić, predsednik Srbije.

Dok čekaju na članstvo u Evropskoj Uniji, Srbija, Severna Makedonija i Albanija odlučile su, kako je rečeno nakon sastanka, da preuzmu stvar u svoje ruke i ubrzaju neophodne ekonomske procese u regionu.

“I mi smo ovde krenuli određenim putem. Tu je i proces koji je obavezao sve nas da damo podršku i tražimo podršku od naših Evropskih partnera. Imamo priliku da naučimo i da saznamo da možemo više da uradimo, a da ne čekamo druge da nam daju više. Tako da moramo da učinimo više radi naših građana i na dobrobit slobodnog kretanja na ovoj teritoriji i u korist kruženja roba i usluga, a kao i kapitala na ovoj teritoriji. Dovoljno je samo da kažem jedan primer da shvatite koliko nam je očajnički potrebno da idemo ka napred. Znači 26 miliona sati čekanja koji se potroše na graničnim prelazima”, naveo je Edi Rama, predsednik Vlade Albanije.

Deklaracija će rezultirati smanjenjem čekanja transportnih kamiona na granicama, putovanjem sa ličnim kartama, kao i priznanjem diploma, lakšim pronalaženjem posla od čega će, kako je navedeno, najviše koristi imati građani.

Takođe, dokumentom je predviđeno intenziviranje saradnje protiv organizovanog kriminala, kao i podrška u vanrednim situacijma poput prirodnih nepogoda.

“Tako da smatram da će to definitivno stvoriti ono što mi svi zajedno očekujemo, a to je Balkan koji će definitivno biti više poštovan od strane drugih regiona u svetu, Balkan koji će biti konkurentniji u svetu i region koji će biti daleko privlačniji i našim građanima da ostanu ovde, da ovde žive, rade i planiraju svoje živote i tako će biti privlačniji stranim investitorima koji će moći da prave planove na osnovu širokog opsega resursa koji nudi region”, kazao je Zoran Zaev, predsed. Vlade Severne Makedonije.

Na sastanku je rečeno da se najkasnije do 2021. očekuje uklanjanje graničnih i ostalih barijera koje su sprečavale slobodan protok ljudi, robe i kapitala, a prva analiza rezultata biće predstavljena na sastanku u Ohridu zakazanom za 10. novembar. Učesnici su pozvali i ostale zemlje zapadnog Balkana da se pridruže ovoj inicijativi.