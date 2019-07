Festival evropskog filma u Novom Sadu

Festival evropskog filma, koji 8. jula počinje na Brod teatru, deo je kampanje EuzaTEBE čiji je cilj da građanima približi Evropsku uniju.

Festival će i ove godine doneti najnovija evropska filmska ostavrenja, koje građani Srbije nemaju prilike da pogledaju u bioskopima i koji predstavljaju neistraženo područje kinematografije za domaće gledaoce.

“Festival evropskog filma počinje u ponedeljak, 8. jula, u 21 sat na Brod teatru i od tada, pa narednih 6 dana, svako veče Novosađani će imati prilike da pogledaju po jedan film iz evropske produkcije. Kao i svih prethodnih godina, ovo je putujući festival i biće u nekoliko gradova širom Srbije. Ovo je još jedna od kampanja delegacije Evropske unije koja putem kulture želi da približi evropske vrednosti našoj domaćoj publici, i mislim da je zanimljivo za svakog ko dođe jer će imati prilike da vide filmove koji inače nisu u fokusu mejnstirm medija”, naglasila je Duška Latas iz EU info kutka.

Svi ulazi na projekcije su, kako je istakla, besplatni, a činjenica da se Festival evropskog filma održava već 8. put u Novom Sadu govori i o velikoj potrebi ljudi da pogledaju, pored komercijalnih filmova, i nešto iz evropske regije.

“Ovo su filmovi iz nekih možda malo manjih produkcija, ali je akcenat na tome da su to neki dokumentarni filmovi koje ne viđamo u bioskopima, da su to neki filmovi okrenuti autorskoj umetnosti. Ne bih da svrstavam ciljne grupe, pošto je na ovaj festival prošle godine došla različita grupa ljudi, mislim da film i ne može da se svrsta u neku grupaciju ljudi, to je, kao i svaka umetnost, nešto u čemu uživamo, što nas ispunjava i obogaćuje naš život”, rekla je Latas.

Festival će u ponedeljak uveče svečano biti otvoren španskim filmskim ostvarenjem ,,Ćutanje drugih”. Manifestaciju organizuje Delegacija Evropske unije u Srbiji, EU info kutak i Studentski kulturni centar.

Nakon Novog Sada turneja će biti nastavljena u Kragujevcu (Kulturni centar, od 15. do 20. jula), Ćićevcu (Biblioteka, od 23. do 28. jula), Smederevu (Dunavski park, od 1. do 10. avgusta) i Zemunu (Veliki trg, od 18. do 23. avgusta).