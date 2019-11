U Kulturnoj satnici Svilara je održan Festival ćiriličnih brendova. Manifestaciju, prvu u našem gradu, ali i u Srbiji, organizovalo je Udruženje građana Kluba O2.

Reč je o jednodnevnom događaju koji se sastoji od izložbe i interaktivne diskusije na kojem, uz stručne predavače, učestvuju i učenici novosadskih srednjih škola. Tema je položaj ćirilice u našem društvu, a organizatori smatraju da je posebno važno da mlade generacije shvate koliko je ćirilica značajna.

“Jednostavno, želimo na jedan afirmativan i kreativan način da reafirmišemo ćirilicu. Svedoci smo da je ona ugrožena u javnom prostoru, kako u Novom Sadu tako i Srbiji. I želimo da kroz isticanje brendova, odnosno privrednih subjekata, organizacija, firmi koje naziv pišu ćiriličnim pismom reafirmišemo položaj ćirilice u našem društvu, odnosno podstaknemo i druge privredne subjekte da svoje, bar logotipe pišu na ćirilici”, rekao je Gojko Vukoje, predsednik Udruženja Klub O2.

Novi Sad godišnje beleži sve veći broj posetilaca, a uskoro će poneti i titulu Evropske prestonice kulture. Za strance je zanimljivo da tokom posete vide ono što je autentično za naš prostor, istakao je Vukoje i dodao da evropsko tržište kulture upravo traži ono što je inovativno.

“Ćirilica je fundament, stub našeg identiteta i zajedno sa srpskim jezikom, pravoslavnom verom i srpskom tradicijom. I stim u vezi očuvanje srpske ćirilice je ustavri očuvanje srpskog naroda i njegovog identiteta. Ukoliko srpska ćirilica nestane sa istorijske pozornice u narednom vremenu nestaće sa nje i srpski narod”, naveo je istoričar Aleksandar Raković.

U tom pravcu bi, smatra on, država trebala da preduzme mere u cilju reafirmisanja ćirilice.

“Znači Ustav naš koji propisuje da je u službenoj upotrebi samo ćirilica očigledno nije dovoljan, nego to mora da se reši zakonima i drugim propisima kojima će se latinica staviti u uzgrednu upotrebu u srpskom jeziku kada je to zaista nužno. A u javnoj upotrebi može biti samo ćirilica. Dakle, ona treba da bude oslobođena poreza, jer će na taj način oni koji na primer imaju radnje, trgovine, knjižare, sve ovo ostalo što vidimo biti afirmisani tako što će svoje natpise postaviti ćirilicom, a oni koji postave latinicom moraće da budu oporezivani, pa će to u afirmativnom smislu i njima pomoći da se vrate srpskoj ćirilici”, kazao je Raković.

On je naveo da dvojezičnost nigde u svetu ne postoji kao takva, jer u praksi uvek preovladava jedan od jezika pa ni naša zemlja ne bi trebala da bude izuzetak.

Takođe smatra da bi nadležni organi trebalo da donesu odluke u cilju očuvanja ćirilice kao afirmativnog pisma, te da sistemski negujemo vlastito pismo i jezik u budućnosti.