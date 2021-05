Farmeri traže hitan otkup svinja

Poljoprivredna gazdinstva sa područja 18 opština u Republici Srbiji, članice Unije poljoprivrednih proizvođača Sremska Mitrovica navode da je situacija u tovnom svinjarstvu u našoj zemlji praktično pred uništenjem i od predsednika i Vlade Srbije traže mere za opstanak ove grane stočarstva.

U svojim zahtevima traže da Vlada hitno poništi zaključke kojima se omogućava povlačenje 15.000 tovnih svinja od skladištara Republičke direkcije za robne rezerve u trenutku kada, kako kažu, na tržištu postoji višak od 90.000 domaćih tovnih svinja koje proizvođači nemaju kome da prodaju. Traže i stopiranje svakog daljeg uvoza živih svinja i svinjskog mesa neizdavanjem dozvola za uvoz, kao i hitan otkup preko Direkcije za robne rezerve najmanje 30.000 tovnih svinja prve klase po ceni od 210 dinara za kilogram kako bi na taj način pokrenula tržište. U svojim zahtevima navode i imenovanje ombudsmana za hranu te preispitivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju potpisan sa EU.

U svom obrazloženju za ove zahteve Unija poljoprivrednih proizvođača Sremska Mitrovica koje je potpisao predsednik Izvršnog odbora Zlatan Đurić, između ostalog stoji da je nekontrolisani uvoz svinja i svinjskog mesa tokom kojeg je d početka ove godine do sada uvezeno više od 150.000 tovljenika, a samo za zadnje dve nedelje, pred vaskršnje praznike oko 3.500 tona svinjskog mesa lošeg kvaliteta iz EU, dovelo tovno svinjarstvo u Srbiji do kolapsa. U saopštenju dodaju da sve to znači da klaničari i dalje ne moraju kupovati svinje na tržištu Srbije nego mogu zadržavati postojeće niske cene svinja, koje su trenutno 115 do 135 dinara po kilogramu, i još više ih obarati na niže. Klaničari su, navode u Uniji, u svojim radnjama pred vaskršnje praznike neosnovano podigli cene svinjskog mesa na 550 dinara po kilogramu iako su kupovali žive svinje po bagatelnim cenama.

Razlog za hitan otkup 30.000 tovljenika po ceni od 210 dinara za kilogram je, prema njihovim rečima, i svakodnevni rast cena žitarica koji se, kako kažu, neće zaustaviti jer su mnoge kompanije pokrenule kampanju ugovaranja proizvodnje žitarica i otkupa na zeleno, gde se već sada i pre završene setve za kukuruz se nudi preko 20, a za zrno soje 85 dinara po kilogramu (bez PDV-a).