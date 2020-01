“Evropa i ja” za srednjoškolce

VIDEO K9: Do kraja ovog meseca traje i nagradni konkurs pod nazivom "Evropa i ja" za učenike srednjih škola koji žele da pošalju svoje radove na temu odnosa Srbije i EU.

U toku je jubilarni deseti nagradni konkurs “Evropa i ja”, a u okviru publikacije “Evropski dnevnik” koja ima za cilj što bolje informisanje o Evropskoj Uniji, njenim vrednostima i mogućnostima koje pruža.

Srednjoškolci su pozvani da se prijave na jednu od pet kategorija: fotografija, dizajn za “Dnevnik” 2020/2021, video formati, strip/karikatura i multimedijalni format (veb stranica ili dizajn mobilnih aplikacija).

“U okviru tog Evropskog dnevinika imamo redovno konkurs “Evropa i ja” gde učenici zajedno sa svojim nastavnicima, odnosno uz njihov nadzor kreativno se izražavaju, imaju određene radove koji su propisani konkursom “Evropa i ja” na temu Srbije, odnosa Srbije i Evropske Unije”, izjavila je PR EU Info kutka Novi Sad, Duška Latas

Učenici čiji radovi budu nagrađeni imaće priliku da u maju otputuju u Italiju, Austriju i Mađarsku gde će moći da vide iz prve ruke kako izgleda svakodnevni život u EU. Latas je dodala i to da svi srednjoškolci, imaju priliku da okušaju sreću na konkursu, osim maturanata koji su zauzeti pripremama za maturu.

“Petnaest nagrađivanih radova, po tri iz svake kategorije se nagrađuje i imaće priliku da odu u zemlje Evropske Unije, odnosno na sedmodnevno putovanje gde oni idu i upoznaju se sa tom Evropom o kojoj su se zapravo izažavali na kreativan način. To koliko će učesnika biti prijavljeno ove godine zavisi pre svega od nastavnika tako da ih molimo da motivišu svoje đake. Ovo je jedan konkurs gde ustvari i nastavnici i učenici zajedno rade na nečemu kreativnom, a usput uče i o Evropskoj Uniji. Znači to je spoj nečega kao učenja i prosto igre”, kaže Latas.

Prema njenim rečima, ovo je najbolja prilika da se mladi ljudi upoznaju sa Evropskim vrednostima i kulturom.

“S obzirom na to da svake godine škole koje su učestvovale na ranijim konkursima se iznova i iznova prijavljuju mislim da je to dovoljan dokaz da su učenici i nastavnici zaintereovani i da im to na neki način koristi kako u nastavnom planu i programu tako i eto kroz tu nagradu, jer mnogi učenici nemaju prilliku da putuju u neke zemlje Evropske Unije, a o nečemu najbolje možemo da naučimo tako što se uverimo iz ličnog iskustva” zaključila je PR EU Info kutka Novi Sad, Duška Latas.

Publikaciju “Evropski dnevnik” 2019/2020 finansirala je Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, a Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i Ministarstvo za evropske integracije podržali su projekat i učestvovali u pripremi dnevnika.