Evropa balet 8. novembra gostuje u SNP-u

Balet “Volfgang Amadeus” u izvođenju Evropa Baleta iz Sankt Peltena, a u koreografiji Renata Canele gostuje u našem gradu ovoga meseca na zadovoljstvo ljubitelja ove vrste pozorišne umetnosti.

“U sezoni velikog jubileja, 70 godina baleta, Balet i ja sa mojim saradnicima želimo našoj vernoj publici da prikažemo što više kvalitetnih baletskih sadržaja. Veoma mi je drago da će naša kuća biti domaćin i ugostiti Evropa Balet i da ćemo imati priliku da pokažemo i omogućimo izvođenje predstave Volfgang Amadeus”, rekao je Toni Ranđelović, direktor Baleta SNP-a.

Ranđelović je kazao da je predstava samo početak buduće saradnje, jer je ideja da se napravi zajednička predstava koja bi povezala dve velike kompanije, a u susret velikom događaju Novi Sad Evropska prestonica kulture 20121.

“Evropa Balet ima koncepciju da povezuje celu Evropu baletski. I naš grad Sankt Pelten koji je prestonica našeg kantona i mi već 20 godina pokušavamo da povezujemo sve baletske kuće u Evropi. Veoma smo mladi. Sledeći korak kada smo se osnovali bio je da nađemo veoma dobre koreografe i pedagoge. Mi imamo različitu produkciju od klasike, preko neoklasike do modernog baleta”, naveo je Mihael Fihtenbaum, umetnički direktor Evropa baleta.

Pre nekoliko godina osnovan je u Sankt Peltenu Evropa koreo centar koji ima za cilj da obuči mlade plesače da što bolje plešu, ali i da postanu koreografi.

“Videćemo najnoviju njegovu produkciju Volfgang Amadeusa. On je to ranije radio u državnoj operi u Beču, ali njegov način rada jeste da se posle nekoliko godina predstava unapredi, razvije, na njgeov način. On voli kada se njegov balet razvija i kada mu se on posle nekoliko godina vrati zato što se on sam razvija i unapređuje”, istakao je koreograf Renato Canela.

Balet “Volfgang Amadeus” biće izveden u petak, 8. novembra na sceni Jovan Đorđević sa početkom u 20 časova.