“Evro 3” motori štetni za okolinu

Zabrana uvoza vozila sa “evro 3” motorom koja bi uskoro mogla da stupi na snagu značiće da u Srbiju više neće moći da bude uvezen automobil stariji od 14 godina.

Ovo bi, ocenjuju u Savezu vozača Vojvodine, trebalo da bude pozitivna promena imajući u vidu ne samo zaštitu životne sredine, već i bezbednost u vožnji.

“Vidite evro 3 su automobili koji su stari između 15, 16, 17 godina i takvi automobili na samom tržištu nemaju gotovo nikakvu vrednost. Tako da, pored toga što u tom ekonomskom smislu više ništa ne znači lokalnoj privredi i dilerima polovnih automobila, po meni je tu upravo najveći apsekt zaštita životne sredine. To su stari motori. U redu, imamo mi tamo katalizatore, postoje neki standardi. Međutim, to je već daleko zastarela tehnologija”, izjavio je Marko Topo, predsednik Savez vozača Vojvodine.

Zemlje u okruženju su, kako je naveo, odavno značajno podigle nivo zaštite životne sredine od posledice upotrebe starih vozila.

“Vidite i sami u Nemačkoj koliko imamo restrikcija pre svega povodom korišćenja i dizel motora, kolike su olakšice za alternativne izvore, za hibridna vozila. Onaj, da kažem ekonomski snažniji deo Evrope svakako to dovodi na najviši nivo pre svega s aspekta zaštite životne sredine”, dodao je Topo.

Automobili sa evro 3 motorom su opasni za vožnju na ulici, objasnio je Topo i dodao da treba podići nivo bezbednosti u saobraćaju.

“Pogledajte samo kolika je to količina otpada koja ulazi u našu zemlju. Moramo razmišljati na malo drugačiji način. Nije samo voziti automobil. Drugo, naši građani tada posežu, nažalost, za više automobila, pa onda imamo problem sa parkiranjem. To je lančana reakcija niza loših stvari. Ova mera bi na neki način dovela malo i do reda u samoj prodaji polovnih vozila. I sami dileri, kažem opet, eto razgovarali smo sa svima njima baš povodom te teme, i većina onih koji nazovim to uredno posluju je saglasna sa ovim merama”, kaže predsednik Saveza vozača Vojvodine, Marko Topo.

Topo je ocenio da će na početku primene zabrane broj vozila na ulicama biti smanjen, ali će sa druge strane građani češće koristiti javni prevoz ili bicikl, a takva situacija bi vremenom, smatra on, mogla mogla barem malo popraviti saobraćajnu kulturu.