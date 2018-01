Energetski zaštićeni kupci

Energetski zaštićeni kupac je kategorija koju je definisao Zakon o energetici i Uredba o energetski ugroženom kupcu, a zaštićenog potrošača regulisao je Zakon o zaštiti potrošača.

Za građane su, među uslugama od opšteg ekonomskog interesa, koje je zakon regulisao u ovoj oblasti, najznačajnije one koje ih najviše koštaju, snabdevanje gasom, električnom i toplotnom energijom.

Uredbom o energetski ugroženom kupcu, koju je Vlada Srbije donela 2013. godine, planirano je da bude obuhvaćeno oko 800 hiljada stanovnika, navela je dr Lazić, ali su se u praksi pojavili problemi pri njenom ostvarivanju, koji prvenstveno opterećuju same građane.

“Ta uredba bi konkretno, recimo, odbacila da kažem, tu neku socijalnu pomoć kada je u pitanju struja, recimo, 1.200 dinara, ja to ovako generalno sam izračunala i zaokružila, po domaćinstvu mesečno. Za gas bi to bilo1.800 dinara, za metre kvadratne grejne površine ne bih mogla reći i smatram da je tu, ustvari, i najveći problem, kada je u pitanju daljinski sistem grejanja i uopšte kolektivno stanovanje, jer kod kolektivnog stanovanja može biti i gas kao energent”, navela je dr Lazić.

U Novom Sadu broj sugrađana koji su ostvarili ovu subvenciju nije u očekivanom broju i zbog komplikovane procedure prikupljanja brojnih potrebnih dokumenata za koje često plaćaju i takse. Potvrde u lokalnoj samoupravi o njihovom socijalnom statusu izdaju socijalne službe, rekla je Lazić, u kojima građane očekuju iste muke.

“Te potvrde su na vrlo jedan, da kažem, dosta komplikovan način urađene i ostvarive, da se za njih traže mnogi papiri koji koštaju u krajnjem slučaju jednog potrošača da ode sve da to i nabavi, ali poenta je, znači, u svemu onom što on inače radi kada ostvaruje neko svoje socijalno pravo. Tako da je za mene lično malo to neobično, zašto on sad, a obično su to isti ljudi, potrošači koji već imaju neku socijalnu pomoć, sad kad treba da ostvari samo neju drugu vrstu pomoći on ponovo je prisiljen da ponovo kreće u istu tu mukotrpnu, da kažem proceduru, troši pare”, rekla je dr Lazić.