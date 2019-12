Ekološke jelke sa busenom

Kupovinom jelke sa busenom poštedećete život jednom drvetu i dati svoj doprinos zagađenju okoline plastikom veštačke jelke koju biste kad-tad bacili.

JKP Gradsko zelenilo i ove godine prodaje jelke sa busenom na četiri lokacije u gradu.

“Jedna od tih je ova ispred Gradske kuće i to svakog dana od osam do dvadeset časova. Druga je na platou Spensa, isto od osam do sedamnaest časova. Jedna je na Novom naselju, na Bul. Slobodana Jovanovića ispred pravoslavnog hrama, od osam do sedamnaest časova i u sedištu naše firme na Temerinskom putu bez broja kod Najlon pijace svakog dana od sedam do petnaest časova”, rekla je Jelena Budimčić, portparolka Gradskog zelenila.

Sugrađani će jelkama na tim lokacijama moći da se snabdeju sve do 30. decembra, za manje novca nego što bi platili veštačku iste visine.

“Cene jelke se nisu menjale u odnosu na prošlu godinu i zavisi od visine jelki, pa se kreću od 1.600 do 2.500 dinara u zavisnosti od visine. Najniže su od metar, metar i dvadeset do dva metra visine, pa oni koji žele više jelke će platiti dve hiljade i petsto dinara, a oni koji više vole ove manje jelke 1.600, 1.800, 2.000 zavisi od visine”, navela je Budimčić.

Zelenilo, istakla je ona, uvek prodaje isključivo jelke sa busenom kako bi nakon novogodišnjih praznika bio produžen vek ovih stabala.

“I ovim putem pozivamo građane da nakon novogodišnjih praznika slobodno donesu jelke sa busenom kod nas u rasadnik i mi ćemo ih na raznim lokacijama u gradu posaditi tokom ovog perioda kada miruje vegetacija nakon novogodišnjih praznika”, istakla je ona.

Budimčić je upozorila da nije preporučljivo da se nakon kupovine jelke odseče busen i jelka stavi na stalak, jer se ona tako poistovećuje sa veštačkom. Ona je dodala i da su naši sugrađani ekološki osvešćeni i redovno, po završetku praznika, donose iskorišćene jelke u rasadnik Gradskog zelenila.