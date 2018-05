Efikasna zaštita od krpelja

Krpelji su redovni stanovnici šuma, livada i parkova. Stoga prilikom boravka u prirodi treba naročito izbegavati nepokošene i terene obrasle žbunjem, kao i sedenje i ležanje u travi.

Stručnjaci preporučuju i da na kod boravka na otvorenom treba na svaka četiri sata proveravati otkrivene delove kože.

“Moramo biti obazrivi što se tiče krpelja to je ono što sada preti kao opasnost starijima, a pogotovo deci. Obavezno je pre odlaska u prirodu imati odgovarajuće kreme kao zaštitu. Posebno treba obratiti pažnju i na to da odevanje mora da bude adekvatno”, rekla je dr Mirjana Bursać, portparolka novosadske Hitne pomoći.

S obzirom na spoljnu temperaturu, garderoba bi trebalo da bude od laganih materijala, svetlijih boja, koja će prekrivati veći deo tela, ističe Bursać, kako bi sprečila krpelja da se zakači na telo.

Po povratku kući iz prirode, obavezno treba pregledati sve delove tela, posebno kosu, kaže Bursać, a ako smo već primetili krpelja na svojoj koži, najbolje je obratiti se dežurnoj ambulanti gde će stručno ukloniti ovog nametnika. Nikako, istakla je Bursać, ne treba na svoju ruku uklanjati krpelja sirćetom ili sami na neki drugi način.

“Nije svaki krpelj zaražen, odnosno i ako dođe do toga da se pojavi krpelj, on se uglavnom zakači na najosetljivije, na najtanje i najnežnije delove kože, ali treba da znamo da samo oni zaraženi krpelji će dovesti do pojave oboljenja, oni koji nisu zaraženi neće izazvati bolest. Mi to u tom momentu kada se pojavi krpelj naravno ne znamo, koji je zaražen koji nije, naravno da je suština da svakog treba odstraniti”, rekla je Bursać.