Edukacija o online poštanskim prevarama

Građanima Srbije od sada je dostupna stranica „Online bezbednost“ na sajtu Pošti Srbije koju je ovo preduzeće pokrenulo u cilju informisanja građana o tipičnim onlajn prevarama usled korišćenja interneta kao sredstva poslovanja.

Na stranici su dostupna uputstva kako prepoznati prevaru, šta raditi i kako se zaštiti u toj situaciji, te na koji način i kome građani u slučaju prevare treba da se obrate. Ova stranica je, kako je saopšteno, deo šireg programa edukacije u kojem Pošta sarađuje sa CERT-om i RATEL-om.

Stranica: (https://posta.rs/cir/online-bezbednost/tipicne-onlajn-prevare.aspx)

Iz Pošta Srbije saopšteno je i da je od danas produženo radno vreme u više od 150 njihovih poslovnica širom zemlje. Tako će pošte koje su radile radnim danima od 19 sati sa strankama, ubuduće raditi do 20, do koliko će raditi i pošte koje su vikendom i praznicima radile do 7 sati uveče. Na spisku pošta sa produženim radnim vremenom su i 22 poslovnice u Novom Sadu.