Džudiskinje Slavije na Golden ligi u Ankari

Novosađanke će se boriti za što bolji plasman u konkurenciji osam najboljih ekipa Evrope.

Na najvećem evropskom turniru, osim naših džudiskinja učetvuju domaći klubovi “Glatasaraj” i „Pontault i Kombault”, zatim francuski „Limož” i „RSC-šampion”, španska „Valensija” i Džudo klub „Viena -Samuraj” iz Austrije i „Javara -Neva” iz Rusije.

Strateg Novosađanki Vladimir Jocić rekao je da bez obzira što smo najmlađa ekipa na takmičenju i što je u Ankari sam krem evropskog ženskog džudoa idemo da se borimo za jedno od odličja.

Uz naše takmičerake Jvanu Rogić (do 57 kg) i Nadeždu Petrović (do 52 kg) u Ankaru će sa našom ekipom putovati i Larisa Celeri (+ 78 kg) reprezentativka Bosne i Hercegovine, Aleksandra Samardžić (do 70 kg) i Anja Obradović (do 63 kg) iz Omladinskog džudo kluba „Beograd”.