Džonson tražio odlaganje Bregzita

Evropska unija će odložiti Bregzit do februara 2020. godine, ako britanski premijer Boris Džonson sledeće sedmice u parlamentu ne dobije podršku za svoj dogovor, piše britanski „Sandej tajms”.

Odlaganje bi bilo promenljivog karaktera, što znači da Britanci mogu da izađu iz EU i ranije u novembru, decembru ili januaru, zavisno od toga kada bi dogovor bio ratifikovan, piše ovaj britanski list.

Takođe se navodi da evropske zemlje neće doneti odluku o potencijalnom odlaganju dok ne procene da li će sporazum proći u utorak u britanskom parlamentu.

U slučaju da Džonson zapadne u ozbiljne probleme ili poslanici insistiraju na drugom referendumu, onda će zemlje EU predvođene Nemačkom tražiti duže odlaganje, moguće do juna naredne godine, javlja Tanjug.

Predsednik Evropskog saveta Donald Tusk potvrdio je da je dobio zahtev za odlaganjem Bregzita i rekao da će se o odgovoru konsultovati s vladama država članica.

Britanski premijer zatražio je odlaganje Bregzita pošto je parlament u Londonu usvojio zakon kojim se to od njega traži, ali je uz pismo Briselu naveo da on to lično ne želi. (Agencije, Politika)