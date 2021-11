DZNS: Radno vreme 11. novembra

Na Dan primirja u Prvom svetskom ratu, 11. novembra, koji se obeležava kao državni praznik, službe Doma zdravlja Novi Sad radiće prema izmenjenom radnom vremenu.

Tako će Služba opšte medicine i Služba zdravstvene zaštite radnika u objektu „Jovan Jovanović Zmaj“ raditi od 7 do 20 sati. U istom objektu, Služba za zadravstvenu zaštitu dece radiće takođe od 7 do 20 sati, a broj telefona Službe je 021/662-46-68.

Služba kućnog lečenja radiće dvokratno u periodu od 7:30 do 13:30 i od 13:30 do 20, a broj telefona službe je 064/808- 81- 21, dok će Služba patronaže raditi od 7:30 do 13:30 na teriorijama Novog Sada i Sremskih Karlovaca. Vakcinacija građana protiv Kovida kao i radno vreme Kovid centra na Novom naselju radiće redovnim radnim vremenom, od 7 do 20 sati.

Iz Doma zdravlja je saopšteno da i na Dan primirja neće raditi Služba specijalističko- konsultativne delatnosti, Služba zdravstvene zaštite žena, laboratorijska dijagnostika i stomatolozi.