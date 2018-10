Dva mladića albanske nacionalnosti pretučena u Novom Sadu

Pretučeni su G. B. (19) i C. M. (19), a prema pisanju portala 021, C. M. je primljen je sa teškim telesnim povredama, operisan je i smešten je u šok sobu Urgentnog centra. On je u teškom opštem stanju, još uvek bez svesti, a trenutno se sprovode mere intenzivne terapije.

Incident se dogodio u Futoškoj ulici, nešto posle ponoći kada su četiri napadača pretukla dvojicu mladića.

Policija intenzivno traga za osumnjičenima, a pronađen je i snimak sa obližnje nadzorne kamere koji bi mogao pomoći da se oni identifikuju.

Demo Beriša iz Matice Albanaca rekao je za 021 da očekuje da će reakcija policije biti brza i da će vinovnici biti što pre uhvaćeni. On je dodao da za napad nije bilo nikakvog povoda sem što su mladići na ulici razgovarali na albanskom.

Napad je osudio i muftija vojvođanski Muhamed ef. Ziljkić koji je će, kako je rekao, danas u ime muftijstva vojvođanskog, ali i u ime svih Novosađana koji ne podržavaju ovakav čin nasilja, obići u Kliničkom centru povređene mladiće.

Napad je osudio i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

“To nije Novi Sad kakav mi poznajemo i to nije Srbija kakvu hoćemo. Ovakve slučajeve ne smemo i nećemo da tolerišemo i svaki takav incident mora biti primereno sankcionisan. Ovakav čin je nezakonit, nečasan i nemoralan. Moram da skrenem pažnju takvim izgrednicima, koji misle da su patriote, ako bez razloga napadaju ljude druge nacionalnosti, da razmisle o tome, da li na taj način možda ugrožavaju bezbednost Srba na Kosovu i Metohiji, pa možda i u drugim mestima gde Srbi žive”, saopšteno je iz Kabineta gradonačelnika.

Povodom ovog incidenta oglasio se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je rekao da svi građani Srbije moraju da imaju jednaku pravnu zaštitu.

Najoštrije osude napada na mladiće albanske nacionalnosti uputili su i Pokrajinska vlada, Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor, te Liga socijaldemokrata Vojvodine, Vojvođanska partija, Građanski blok 381, Koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina, Inicijativa mladih za ljudska prava, Zelena stranka, Demokratska stranka, Pоkrајinski zаštitnik grаđаnа, kao i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. (021.rs)