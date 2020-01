Dunav u Novom Sadu još uvek bez ledolomca

Iako još uvek nema snega i leda na Dunavu, u Udruženju profesionalnih lađara Srbije su zabrinuti zbog, kako kažu, odsustva ili netransparentnosti strategije u slučaju da je potrebno probijati led, jer Novi Sad još uvek nema ledolomca.

“Mi kao lađari upozoravamo već godinama na problem ledolomaca koji postoji. Imali smo jedan koji je nešto sada remontovan bio, pa izgoreo. To je bio Petrovaradin, sad se više ne zove tako. Dva imamo tu dole na keju. Stoje kao spomenik našeg nemara i našeg javašluka. Mi smo upozoravali više puta državu da se s tim nešto uradi, barem da se sklone odatle. Da ne stoje baš na tom mestu, da predstavljaju neku opasnost za plovidbu i da utiču na samo remećenje plovnog puta”, rekao je Branislav Vajda, predsednik UPLS.

Za njihove apele do sada nije bilo sluha kod nadležnih organa, rekao je Vajda i dodao da ni Inspekcija plovidbe nije bila u stanju da sprovede u delo uklanjanje tih objekata ili sanaciju.

“Ti ledolomci su vlasništvo države, jer ih je država pravila. Mi smo ih pravili, naši roditelji i mi smo ih napravili i oni su tom nekom nesretćnom privatizacijom pre nekih deset godina, ne sećam se tačno kada je bilo, jednostavno došli u vlasništvo privatnih ruku i to je zaboravljeno i napušteno na keju. Bilo je nekih govora da se ne isplati da se remonmtuje, da se srede. Mi nigde nismo videli nikavu dokumentaciju da je neko dao neku ponudu. Neko brodogradilište da je dalo. Koliko bi to koštalo, pa da može da se napravi paralela koliko bi koštala izgradnja novih, koliko bi koštala reparacija ovih starih koji su odlični”, kazao je Vajda.

O kvalitetu tih ledolomaca, prema njegovim rečima, govori činjenica da su istovetna plovila, zahvaljujući redovnom održavanju, u Mađarskoj još uvek u pripravnosti za led. A o izgledima da se izborimo sa ledom na Dunavu ako bude potrebe za tim, Vajda kaže:

“Strategija krajnja postoji verovatno i neće niko dopustiti da dođe do totalne havarije. Na kraju krajeva, vojska će da minira led ako treba. Nije to toliko strašno, ali je strašno to što to povlači neke druge stvari. Znate, sama obustava plovidbe povlači stopiranje privrede. Znači, privreda staje na taj određeni period koliko je zabrana plovidbe. Vi računajte da vam u tom momentu skače cena goriva sigurno za neki procenat i da vam sve ostalo što je vezano za gorivo, a to je kompletna privreda i ekonomija skače za neku određenu cifru”, istakao je Vajda.

Vajda je objasnio da Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu kao i Ministarstvo za saobraćaj i infrastrukturu treba da daju konačnu reč povodom jasnog plana odbrane od leda, ali i da regulišu pitanje postojećih objekata koji nisu u funkciji i koji stoje neobezbeđeni na reci i propadaju.