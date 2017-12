Dugotrajni i skupi medijski sporovi ugrožavaju medijske slobode

Rezultati istraživanja, kao i set preporuka za podizanje transparentnosti sudskih posupaka bile su teme konferencije pod nazivom “Medijske slobode i sudska praksa”, održane danas u Novom Sadu.

Istraživanjem je obuhvaćen period od 2014. godine, kada je Viši sud u Beogradu postao specijalizovan za medijske sporove koji se vode prema Zakonu o javnom informisanju i medijima, pa do 2016. godine.

“Ono što je generalna karakteristika svih sporova je da su prilično dugi i da se dosuđuju znatno visoke naknade štete. Sve to znatno utiče na medijske slobode, jer se mediji nalaze u velikim problemima i često to dovodi i do ugrožavanja same egzistencije medija”, rekao je advokat Veljko Milić.