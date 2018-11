Državljanin BiH optužen za eksploziju u kojoj je poginulo pet osoba u Nemačkoj

Za optuženog se navodi da je kao član ekipe koja je bila angažovana na radovima prerezao cevi gasovoda motornom pilom, a što je prouzrokovalo eksploziju.

Takođe, tom prilikom teže povrede zadobio je i sam optuženi.

On u Nemačkoj živi od 1992. godine i do ovog incidenta nije krivično gonjen. Tokom istrage on je naveo da ne može objasniti kako je došlo do ove tragedije.

Tužilaštvo ceni da je nastala neposredna šteta od tri miliona evra, uz napomenu da se uzroci štete kreću i do 500 miliona evra. (Klix)