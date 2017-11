Drugačiji rad poljoprivrednih savetodavnih službi

Savetodavni poslovi u poljoprivredi obavljaju se radi podizanja opšteg nivoa znanja poljoprivrednih proizvođača i njihove informisanosti, povećanja konkurentnosti i modernizacije poljoprivredne proizvodnje, povećanja profitabilnosti proizvodnje i

kvaliteta proizvoda, uvođenja proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane, podsticanja interesnog udruživanja poljoprivrednihproizvođača, očuvanja prirodnih resursa, zaštite životne sredine i poboljšanja uslova života i kulture življenja na selu, a samim

tim i ruralnog razvoja.

“Moram da napomenem da smo izmenili od polovine ove godine Programom rada i rebalansom – napravili smo potpunu koordinaciju između poljoprivrednih savetodavaca i prognozno-izveštajne službe, kako bi diseminacija podataka do kojih dođe prognozna služba bila adekvatna i stigla do poljopirvrednika. Izmenili smo i način finansiranja – vezali smo sada za budžetskugodinu. U prethodnom periodu to je bilo drugačije – od polovine tekuće do polovine naredne”, rekao je Vuk Radojević, sekretar za poljoprivredu APV.