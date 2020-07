Donete mere za Beograd

U Srbiji je, prema poslednjem preseku, koronavirusom zaraženo još 266 osoba od oko 7,500 testiranih. Preminulo je 11 pacijenata, a na respiratorima je 120 obolelih.

Beograd i dalje prednjači po broju zaraženih, a članovi Kriznog štaba doneli su nove, strože mere koje će važiti u glavnom gradu. Prva mera za Beograd je potpuna zabrana organizovanog javnog okupljanja više od 10 ljudi i u zatvorenim i na otvorenim prostorima.

Druga je ograničenje broja ljudi u zatvorenim prostorima gde će moći da boravi jedna osoba na četiri kvadratna metra.

Treća mera je da od sutra važi ograničenje radnog vremena objekata zatvorenih prostora od 21 čas do šest časova ujutru, a to važi ne samo za ugostiteljske objekte već i za prodavnice, tržne centre i sve ostale zatvorene objekte. Za otvorene prostore i bašte ostaje zabrana rada od 23 do šest ujutru.



Što se ostalih gradova i opština tiče, doneta je odluka da će gradovi i opštine ubuduće donositi odluke o proglašenju vanredne situacije na osnovu popunjenosti kapaciteta zdravstvenih ustanova.

Predsednica Vlade Srbije rekla je da će mere biti povučene čim se stvore uslovi za koliko-toliko normalan život



Odgovarajući na pitanje novinara, Brnabić je rekla da predsednik Srbije bio u pravu kada je tražio policijski čas i da bi to odmah rezultate, ali da je za tu meru, međutim, potrebno uvođenje vanrednog stanja.