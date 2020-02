Dogovor kuću gradi

Zakon o slobodi veroispovesti koji je pre i nakon usvajanja u Skupštini Crne Gore izazvao nezadovoljstvo velikog dela javnosti zbog pitanja crkvene imovine zaoštrio je odnose dve sekularne države koje su do 2007. godine bile u zajednici.

Osnovni problem je, prema oceni direktora Centra za regionalizam Aleksandar Popov, nedostatak međusobne komunikacije i u tome što je Srbija Crnu Goru uvek doživljavala kao mlađeg brata.

“Otprilike pre jedno godinu dve dana, kada je spomenuto u našoj javnosti da, prvo je to načeo patrijarh Irinej, koji je govorio o tome da je srpska manjina u Crnoj Gori u podređenom položaju, u lošem položaju, to je bio prvi signal da je trebalo da se sretnu dva predsednika, a onda i drugi timovi, da se razgovara o problemu ako on postoji. To je najnormalnija stvar da sednu i da razgovaraju. Međutim, mismo imali evo na primer pre dva meseca, sastanak naše i slovenačke vlade u Novom Sadu, a ja ne znam da li smo ikada imali sastanak vlada Srbije i Crne Gore od kako je Crna Goea proglasila nezavisnost. U komunikaciji se stvari rešavaju i ako nema komunikacije onda se zida kriza ide i medijski, kroz izjave zvaničnika i tako dalje i onda na kraju stvari odu tamo gde ne treba”, naveo je Popov.

Bez direktnih razgovora na najvišem nivou, do promene retorike moglo bi doći i u odnosima sa Hrvatskom nakon izbora Zorana Milanovića za predsednika te zemlje.

“Imali smo Deklaraciju iz Tavakuta gde je potpisano da će se raditi na rešavanju 5 otvorenih pitanja. To je bilo pre dve godine, u međuvremenu šta se izdešavalo, samo su odnosi došli na niži nivo, ni jedno od tih otvorenih pitanja nije rešeno, sem možda pitanje položaja manjina, Hrvatske manjine ovde, sad srpske baš da je poboljšano u Hrvatskoj ne bih rekao. Sa druge strane, posle toga je prestala skoro svaka komunikacija, stim što razmenjujemo note učestalo povodom nekih godišnjica, kao što je godišnjica Oluje ili Vukovara, kad i sa jedne i sa druge strane stižu oštre reči”, rekao je Popov.

Svaka država ima pravo da se stara o svojoj dijaspori, ali jedini način na koji je to moguće uraditi, a da ne izgleda kao da se meša u unutrašnje poslove druge zemlje, zaključio je Popov, jeste direktna komunikacija zvaničnika.