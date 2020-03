Dodatni broj ombudsmana

Kako bi omogućio brže i efikasnije komunikacije građana u vreme vanrednog stanja, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman uvodi dodatni dežurni telefonski broj za podnošenje pritužbi.

Prema odluci Pokrajinske vlade, radno vreme Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana je od 8,30 do 15 časova i uskladu sa tim građani mogu podnositi pritužbe kao i do sada, na brojeve telefona 021/487-41-44 i 021/55-77-27, dok se van radnog vremena od 15 do 20 časova pritužbe mogu podnositi na dežurni broj telefona 060/51-59-311, kao i 24 časa dnevno putem elektronske pošte na adresu:office@ombudsmanapv.org.

