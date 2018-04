Dobro obavešteni turisti

Sugrađani koji sklapaju ugovore sa turističkim agencijama treba, pre svega, da pročitaju i razumeju to što potpisuju, naveo je Cvetinić, kako se sa putovanja ne bi vratili razočarani.

“Samo ono što je napisano je pravno obavezujuće. Ako piše da tamo nema pogleda na more, onda ga nema, verujte, a osoba koja prodaje aranžman može biti neko ko je juče počeo da radi, ili, neću ni da poverujem u to, neko ko je zlonameran da bi samo prodao, mislim da je to ipak ređa pojava, usmeno saopšti da je pogled na more, pa klijent to prihvati, jer mi svi prvo čujemo ono što želimo da čujemo, to nije pravno obavezujuće”, kazao je Cvetinić.