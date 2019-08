Dnevno makar šetnja

Uvođenjem redovne nedeljne rekreacije u životnu rutinu poboljšaćemo zdravlje organizma, ali i poraditi na svom fizičkom izgledu, poručuju stručnjaci.

Izbor fizičke aktivnosti je individualan i treba je birati prema ličnom afinitetu.

“Mi smo kao one igračkice koje se naviju i čim ih pustite idu. Mi smo napravljeni, mi smo smišljeni, mi smo osobe koje su osobe za pokret, a ne za sedenje. Znači, nas mirovanje, neaktivnost, nerad, ležanje unazađuje, uništava, degradira. I sigurno vodi tamo gde ne treba”, kazao je dr Dušan Živić, nutricionista.

Živić pojašnjava i šta se podrazumeva pod fizičkom aktivnosšću.

“Sve se računa u fizičku aktivnost. I ovo što ja sad sedim ili sam pet puta ustao da vam nešto dodam. Vi znate da postoje osobe koje za svaku sitnicu će skočiti, uzeti, dodati. A, postoje osobe koje dok se ne podignu sa stolice to traje. Ja, vrlo često, iako sam izvešten da vidim, ja hoću da proključam dok neko ne ustane samo da tur premesti sa fotelje u stolicu, sa jedne stolice na vozačko sedište i tako dalje. Prema tome, sve se sabira. I ta svakodnevna aktivnost”, naveo je Živić.

Dobar izgled i fizička kondicija ne padaju sa neba i na njima treba redovno raditi, objašnjava doktor, a u cilju rekreacije u gradu, dodao je on, treba iskoristiti sve pogodnosti koje ova sredina pruža.

“Ali, pored te svakodnevne dinamike vrlo je važno prošetati malo. Novi Sad ima blagoslovenu okolinu. Ima taj kej, ima parkove, ima pešačke staze, ima Frušku goru. Pa to je samo na petnaestak minuta kolima. To treba iskoristiti. Ima taj Štrand. Ne morate vi da preplivavate Dunav. Uđete u vodu, okrenete se suprotno od Dunavksog toka i plivate u mestu. To je kao ovo u bazenima što imate. Znači, i to ne morate da budete bog zna kakav plivač. Uđete do pola i vežbate u mestu”, istakao je Živić.

Najvažnije je svaki dan iskoristi makar za šetnju koja će biti prilagođena našim godinama i afinitetu, zaključio je on. Treba imati dobru volju, a svako ko vežba imaće višestruke koristi od toga.