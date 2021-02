Derivaciona tehnologija – zastarela?

VIDEO K9: Govoreći o derivacionoj tehnologiji kod malih hidroelektrana na planinskim rekama, Aleksandar Jovanović Ćuta, aktivista pokreta „Odbranimo reke Stare planine“ rekao je da je to zastarela tehnologija koja se više nigde u Evropi ne koristi, pa bi trebalo sa tom praksom prestati i u Srbiji.

Ne mogu se graditi minihidroelektrane bez prethodne javne rasprave i preciznih zakonskih odredbi o zaštiti ekosistema i površinskih voda Srbije. Ne mogu se uništavati reke kao nacionalno blago Srbije i tako zbrisati čitav biološki svet koji nastanjuje rečno korito.

Ovo su samo neke od poruka koje se mogu čuti od građana koji se bore protiv izgradnji minihidroelektrana. Čovek koji je njihov glasnogovornik, Aleksandar Jovanović Ćuta, uspeo je da zainteresuje javnost o ovoj temi i da pokuša da podigne opštu ekološku kuluturu na viši nivo.

Upitali smo ga da li se nazire kompromisno rešenje kada su minihidroelektrane u pitanju.



“Kad su u pitanju derivacione male hidroelektrane, tj. guranje naših planinskih vodotokova u cevi, koje se uglavnom nalaze u zaštićenim područjima, nema nikakvog kompromisa, sa tim mora da se prekine, to je praksa koju je EU odavno prekinula, tj. ta tehnologija derivacionog tipa je praistorijska derivaciona prošlost, znači, Evropa je odustala davno od takvih projekata. Što se tiče samih konkretnih situacija na terenu, grad Pirot je prošle godine u leto doneo, posle tri godine ignorisanja svega što smo radili tamo i upozoravali, doneo je konačno odluku o brisanju svih malih hidroelektrana iz prostornog plana, tako da mi sada nemamo više to u prostornom planu, videćemo šta će sa tim biti. To treba da se formalizuje”, izjavio je Jovanović.



Otpor izgradnji mini hidroelektrana i aktivnosti pokreta „Odbranimo reke Stare planine” koji se više godina unazad bori za očuvanje prirode, a posebno reka, dali su nove heroje ekološkog aktivizma u Srbiji, a to su stariji meštani malih planinskih sela koji su spremni da podnesu ličnu žrtvu da bi zaštitili jedino blago koje im je preostalo, reke. Meštanin Desko postao je jedan od simbola pokreta zbog spremnosti da se fizički, noću i danju i na štakama suprotstavlja postavljanju cevi u Rakitsku reku i njene pritoke.

Pokretu se pridružilo i hiljade ljudi iz Srbije, dok su ljudi iz okolnih zemalja koje dele slične probleme, u aktivistima pronašli inspiraciju.

Prilog preuzet sa KTV Zrenjanin