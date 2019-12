Deo Gradske biblioteke i na Spensu?

S obzirom na raznovrsnu delatnost kao i brojne korisnike, Gradskoj biblioteci otrebno je više prostora za nesmetan rad, kažu u ovoj ustanovi.

To bi im, prema rečima direktora ove ustanove, moglo uskoro biti i omogućeno uskoro, jer će, prema obećanjima graske vlasti, u okviru rekonstrukcije SPENS-a i oni dobiti deo prostora na korišćenje.

“Možda centralni događaj godine se odigrao nedavno 5. novembra ove godine kada je naš gradonačelnik u prisustvu predstavnika Evropske banke za obnovu i razvoj izjavio da će se konačno rešiti višedecenijski problem koji opterećuje rad naše ustanove, a to je problem prostora. Naime, po dogovoru sa upravom grada, gospodinom gradonačelnikom i Daliborom Rožićem, mi ovih dana intenzivno u biblioteci maštamo šta bi sve moglo u tom novom prostoru od sadržaja da se ponudi našim poštovanim sugrađanima”, rekao je Dragan Kojić, direktor Gradske biblioteke.

Kojić je istakao i da je za njih značajno to što će zauzeti mesto u SPENS-u, pored Nacionalnog centra za veštačku inteligenciju, kao i velike gradske galerije.

“Mi ćemo nastojati da sve ono što je prihvatljivo, jer to je ovde u blizini u susedstvu, sa lepom pešačkom zonom, najverovatnije da ćemo biti u prilici posle evo 65 godina da naše dečije odeljenje, ali molim vas ja to uslovno govorim, jer je sve u fazi razrade, da ćemo naše dečije odeljenje izmestiti na SPENS, jer prosto on omogućava, sam prostor SENS-a, različite aktivnosti za decu i naše najmlađe sugrađane”, ističe Kojić.

U poslednjih nekoliko godina, kazao je Kojić, Gradska biblioteka dobila je izuzetne legate od sugrađana Dušana Popova, Stevana Pešića, Milorada Grujića i drugih, koje treba izložiti, pa će tim koji radi u biblioteci izneti svoje ideje u pogledu upotrebe ponuđenog prostora.

“Tako da otprilike na jedno hiljadu, hiljadu i po kvadrata, tako je dogovoreno sa upravom grada, mi maštamo naš novi prostor, a ponavljam i reči majke Mihajla Idvorskog Pupina. Evo, dakle, da ništa nije slučajno. Ona je njemu kada je dogovorila sa čuvenim pančevačkim protom Vasom Živkovićem da Pupin krene u svet i da stiče znanja, njegova majka Olimpijada je rekla malenom Pupinu, ili mlađanom Pupinu: Sine, znanje su lestvice za put do najviših nebeskih visina”, kazao je direktor Gradske biblioteke ovom prilikom.

Koje god svoje usluge budu ponudili na SPENS-u, u ovoj ustanovi kulture su uvereni da će one biti od koristi za sve sugrađane, kako one najmlađe tako i najstarije.