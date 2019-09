Novi Sad

Bez vode će od 8 do 15 časova biti Ulica dr Ilije Đuričića, od Fruškogorske ulice do Ulice Dr Sime Miloševića, i Ulica Veljka Petrovića od Ulice dr Ilije Đuričića do Jiričekove ulice.

Cisterna sa pijaćom vodom biće postavljena u Ulici Veljka Petrovića, između brojeva 6 i 8.

Novi Ledinci

Bez vode će od 8 do 14 časova biti ulice Kozaračka i Miletićeva.

Postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena.