“Dani slobode” u Beogradu

Nizom događaja u okviru manifestacije “Dani slobode 2019” Beograd obeležava 101 godinu od oslobođenja u Prvom i 75 godina od oslobođenja u Drugom svetskom ratu.

Ispred Starog dvora održan je muzičko-scenski spektakl „Od slobode do slobode” u okviru proslave manifestacije „Dani slobode 2019”.

“Prvi novembra i dvadeseti oktobar su datumi koji su velikim slovima upisani u istoriju Beograda, a to je istorija na koju smo svi mi ponosni. Dani slobode za sve nas imaju veliki značaj. Ove godine, ovoga puta smo ovom manifestacijom objedinili dva simbola zahvaljujući umetničkom direktoru Aleksandru Gatalici”, rekao je Zoran Radojičić, gradonačelnik Beograda.

Nakon višednevnih teških borbi pripadnici Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije pomognuti svojim sovjetskim saveznicima oslobodili su 20. oktobra 1944. godine glavni grad Srbije i Jugoslavije i time okončali četvorogodišnu okupaciju tokom koje je stradao veliki broj Beograđana, dok je sam grad pretrpeo velika razaranja.

Prvog novembra 1918. godine Beograd je oslobođen od austrougarske okupacije u Prvom svetskom ratu kada je prva armija Vojske Kraljevine Srbije pod komandom vojvode Petra Bojovića ušla trijumfalno u prestonicu.

“Kao što reče naš umetnički direktor ovog programa, “tamo gde sloboda postane cilj, ideologija prestaje da bude važna.” Beograd zna da ceni slobodu. Beograd je samo u prošlom veku dva puta osvajan i dva puta oslobađan. Umemo da poštujemo one koji su se za to to jest za našu slovodu izborili. Večno smo zahvalni našim rodoljubima, a takođe i našim saveznicima, a takođe i predstavnicima i ljudima Crvene armije koji su se borili i izgubili živote za našu slobodu koju mi danas imamo”, kazao je Radojičić.

Manifestacija “Dani slobode 2019” trajaće do 1. novembra, a obuhvata niz događaja, među kojima je i postavljanje spomen-ploče na Trgu Republike, na mestu gde je 1944. godine sahranjeno 940 crvenoarmejaca koji su živote dali u borbi za oslobođenje Beograda.