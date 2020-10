Danas i sutra vanredne akcije prikupljanja krvi

U Zavodu navode da su zbog celokupne situacije izazvane pandemijom virusa Covid-19 smanjene zalihe krvi svih krvnih grupa.

Vanredne akcije biće organizovane u centru Novog Sada, u petak, 30. oktobra, od 16 do 19 časova, kao i u subotu, 31. oktobra takođe u centru grada od 10 do 14 časova i posle podne ispred TC Promenada od 16 do 19 časova.

Radno vreme zavoda je svakog radnog dana od 7 do 14 časova.

Zavod za transfuziju krvi Vojvodine se nalazi u Ulici Hajduk Veljka 9a, a brojevi telefona za kontakt su 48 77 980 i 48 77 972.