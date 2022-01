NOVI SAD

Bulevar oslobođenja, brojevi od 135 do 155 bez vode su do 13 časova.

Do 14 časova bez vode će biti deo Ulice vladike Ćirića, na Novom naselju, od broja 10 do Ulice Branislava Borote.

KAĆ

Bez vode će do 13 časova biti Ulica Delfe Ivanić.

Postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena.

Građani ovu vrstu havarije mogu prijaviti Vodovodu i kanalizaciji na broj telefona 0800 333 021.