Dan sigurnijeg interneta

Dan za bezbedniji internet dočekujemo uz podatak da, prema podacima UNICEF-a, deca čine jednu trećinu od ukupnog broja internet korisnika.

Ovo istraživanje pokazalo je da manje od 10 odsto dece uzrasta od 4 do 8 godina ne koristi digitalne uređaje, a da neka deca pristupe internetu i pre svoje treće godine. Deca na internetu najčešće igraju video igrice, slušaju muziku, gledaju video i foto sadržaje.

“Svedoci smo da svakodnevni razvoj IT tehnologije uvećava već brojne rizike po bezbednost naše dece na internetu, ne samo po svom obimu nego i po nekim novim vrstama. To je jedan globalni fenomen. Treba da budemo svesni da, prema nekim istraživanjima, preko 90% tih internet stranica koje neposredno dovode do najgorih sadržaja seksualne eksploatacije dece, dolazi iz pet najbogatijih zemalja”, rekao je Milan Dakić, zamenik Pokrajinskog ombudsmana za prava deteta.

Prikupljanje ličnih podataka, lažne vesti, izloženost štetnim i uznemirujućim sadržajima, ugrožavanje privatnosti, zloupotreba u komercijalne svrhe, samo su neki od rizika kojima deca mogu biti izložena na internetu. Pokrajinski zaštitnik građana je 2012. obavio opsežno sistemsko istraživanje na nivou čitave države o pitanjima eksploatacije dece na internetu.

“Jedan od rezultata tog rada bilo je postavljanje posebnog podsajta, da ga tako nazovem, koji se zove Bezbedan internet, koji, između ostalog, sadrži brojne savete, kako za decu, tako i za roditelje, odnosno staratelje, ali i za nastavnike, praktično za sve profesionalce koji rade sa decom i za decu, kao i jasnim mehanizmima postupanja u slučaju kada dete doživi bilo kakav oblik uznemiravanja na internetu”, naveo je Dakić.

Prevencija je možda i najvažnija u ovoj oblasti, istakao je Dakić, podizanje nivoa svesti i znanja, digitalne pismenosti, a dve metode pokazale su se kao efikasne u celom svetu.

“To je još veće uključivanje IT sektora u ovu oblast. Prvo, to je zato što je to njima srodno, oni rade na razvoju IK tehnologija i neophodno je da što više, kao oblik njihovog društveno odgovornog poslovanja koriste svoje resurse kako bi doprineli prvenciji kada je u pitanju život dece na internetu”, istakao je Dakić.

Druga metoda prevencije je, kako je rekao, vršnjačka edukacija, jer je iskustvo pokazalo da su deca prijemčivija za savete koji dolaze od onih koji su imaju približno isti broj godina. U tom smislu, naveo je dakić, Youtube zvezde, influenseri mogu dati veliki doprinos prevenciji kada je u pitanju bezbednost na internetu.