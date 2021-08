Dajte krv – spasite tri života!

VIDEO K9: Jednim davanjem krvi spašavate tri života, podsećaju u Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine koji apeluju na građane da se u što većoj meri odazovu njihovim akcijama prikupljanja krvi jer su leti smanjene zalihe. U Novom Sadu će transfuziomobil sutra biti parkiran u centru grada od 18 do 21 čas.

Zavod za transfuziju krvi Vojvodine sa svojim redovnim i vanrednim akcijama prikupljanja krvi na terenu trudi se da što više nadoknadi nedostatak dragocene tečnosti, s obzirom da su tokom leta smanjene zalihe krv svih krvnih grupa pa će sutra transfuziomobil biti parkiran i u centru Novog Sada od 18 do 21 čas.

Portparokla ZZTKV Zorica Bjelić naglašava da je sada na dnevnom nivou potrebno prikupiti od 250 do 300 jedinica krvi.

Osim što je humano, doniranje krvi ima povoljan uticaj i na zdravlje donatora, objasinla je Bjelić.

Jovan Radanović iz Begeča već 30 godina na ovaj način pomaže drugiima, a naša ekipa zatekla ga je u Zavodu danas, kada je po jubilarni 90. put donirao krv.

Svi koji žele da se ugledaju na Jovana i ostale dobrovoljne davaoce, krv mogu donirati u Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine koji se u Novom Sadu nalazi u ulici Hajduk Veljkova 9A, radnim danima od 7 do 14 časova, svake prve subote u mesecu od 8 do 12 časova i svakog utorak od 7 do 18 časova, ili da se odazovu redovnim i vanrednim akcijama prikupljanja krvi na terenu prema rasporedu koji Zavod objavljuje na svom sajtu.