Đaci ponovo u školskim klupama

Poboljšana epidemiološka situacija vratila je starije osnovce i srednjoškolce u školske klupe. Učenici od prvog do četvrtog razreda, kao i do sada, redovno pohođaju nastavu u školi, podeljeni u grupe.

Stariji osnovci od petog do osmog razreda nastavu će pohađati naizmenično – dan u školi, dan onlajn, dok srednjoškolci jedne nedelje idu u školu, a druge nastavu prate od kuće.

Školu Branko Radičević u Novom Sadu ukupno pohađaju 504 učenika, a s obzirom da po brojnosti spadaju u manje škole, lakše im je da organizuju i rad i određene aktivnosti u toku pandemije, istakla je Marić i dodala da je upravo to razlog što u njihovoj školi nema puno obolelih od kovida.

Održavanju dobre zdravstvene situacije doprinelo je i strogo pridržavanje svih propisanih mera za sprečavanje širenja zaraze.

Mlađi osnovci koji nisu ni napuštali školske klupe proteklih mesec dana, sada uglavnom, kako su nam rekli, jedva čekaju da ih napuste.

Podsetimo, zbog pandemije korona virusa školske godina je produžena pa će tako đaci od prvog do sedmog razreda osnovnih škola i srednjoškolci od prvog do trećeg razreda nastavu pohađati do 22. juna, umesto do 18. juna, kako je ranijim kalendarom bilo prdviđeno.

Školska godina za osmake umesto 4. juna završava se 8. juna, za maturante gimnazija nastava se umesto 21. maja završava 25-og, a za učenike trogodišnjih i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola 1. juna umesto 28. maja.