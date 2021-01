“Da Milica prohoda!”

VIDEO K9: Da četvorogodišnja Milica Tupanjac prohoda potrebno je još 90 hiljada evra. Operacija u Americi zakazana je ove godine i mora se obaviti najkasnije do novembra, poručuju njeni roditelji.

Milica Tupanjac rođena je 2016. godine, prevremeno, u 33. nedelji. Usled komplikacija na porođaju, devojčicu su reanimirali i ona je ostalo bez kiseonika. Od tada za njene roditelje počinju teškoće, a za Milicu neko sasvim drugačije detinjstvo.

Milica danas ma 4 godine, ume da čita i priča i živi sa cerebralnom paralizom.

Milica, kako navodi njena majka Zorica Tupanjac, odlično priča i pored velikih problema koje ima sa motorikom. Ti problemi otežavaju hranjenje, kaže Zorica, jer Milica nema pokretljivu vilicu i stoga je, dodaje ona, svaki obrok terapija. Devojčica ima i kvadriparezu, odnosno, oštećenje sva četiri ekstremiteta kao i očnih živaca zbog čega ne vidi na daljinu.

Međutim, navodi Zorica, pojavila se šansa da Milica ima bezbrižnije detinjstvo. Lekari kažu da je ona odličan kandidat za operaciju u Americi, posle koje postoji mogućnost da prohoda.

Potrebno je sakupiti 120 hilljada evra za dve operacije u Sjedinjenim Američkim Državama.

Humanitarnu akciju pokrenuli su, kaže Zorica, još u septembru i do sada je prikupljeno 30 hiljada evra, a pokrenute su i razne druge akcije kako bi skrenuli pažnju javnosti o Miličinom problemu ali i povećali šansu da se sakupi ova ogromna svota novca.

Posle operacija u Americi, za Milicu sledi dug period rehabilitacije. Do tog trenutka će se s njom svakodnevno raditi i vežbati, jer do tad im, navodi Zorica, to jedino i preostaje.

A da Milica stane na noge i prohoda pošaljite SMS 862 na broj 3030.