Da li je ćutanje odgovor?

Ni danas nema odgovora na zahteve Maje Pavlović, direktorke i vlasnice TV Kanala 9 koja od 12. avgusta štrajkuje glađu ispred zgrade Regulatornog tela za elektronske medije u Beogradu.

U nastojanju da iznađe rešenje za opstanak svoje, ali i drugih nezavisnih lokalnih i regionalnih medija podršku su joj pružile kolege novinari iz medijskih kuća N1, Radija 021, Slobodne Evrope, portala Danas, agencije Beta, Cenzolovke i drugih, koji ne dozvoljavaju da ova priča završi u medijskom mraku. Brojna novinarska i medijska udruženja, poput NUNS-a, UNS-a, NDNV-a smatraju da bi država morala da razmisli o suštini problema na koje ukazuje Maja Pavlović, a koji su doveli do gašenja više oko 125 lokalnih i regionalnih emitera u Srbiji.

Na novi štrajk glađu u medijima ukazali su i Reporteri bez granica u tvitu u kojem između ostalog stoji da ništa ne opravdava državu u slučaju kada neko ugrožavanjem vlastitog života pokušava da osigura opstanak lokalnog medija. Prema indeksu slobode štampe Srbija je na njihovoj listi na nezavidnom 90. mestu od 180 zemalja.

Maja Pavlović, koju su u utorak obišli i predstavnici Misije OEBS-a u Srbiji, kaže da se psihički pripremila za ovaj štrajk glađu i da neće odustati dok se ne iznađe neko rešenje.

“Ja sam ‘namestila glavu’ da probam da izdržim koliko god mogu i da dočekamo ispunjenje naših zahteva, a kada ‘namestite glavu’, onda i zdravlje sluša. Doduše, utiša vam se glas, malo vam se suše usta i zadišete se dok hodate, onako, jedna malaksalost, ali nije strašno i još uvek mogu da izdržim”, poručila je Pavlović.

Očekuje, kako je navela, poziv iz Kabineta predsednika na sastanak na kojem će, prema njenim rečima, možda dobiti neku ideju ili smernicu kojim putem da ide do ispunjenja zahteva. Iako je, kako joj je rečeno, sastanak iniciran iz Kabineta predsednika Srbije, još nema naznaka kada će i da li će do tog razgovora i doći.

Kakvu poruku šalje uporno ćutanje Kabineta predsednika države, ne samo Maji Pavlović, već i ostalim nezavisnim medijima?

“Još uvek iz Kabineta predsednika nismo dobili nikavu informaciju. Mediji koji su sa nama i čiju podršku novinara zaista imamo, oni se trude zato što su i oni poslali pitanje Kabinetu predsednika da li će biti tog sastanka, to su mi rekli i iz UNS-a i iz NUNS-a, iz Slobodne Evrope, iz Danas-a i sa N1, znači nikakav odgovor do sada nisu dobili i njima je zaista čudno da se toliko ćuti o svemu ovome što se dešava, a u vezi sa Kanalom 9. Ja se nadam da ćemo u nekom periodu dobiti neki odgovor i imati više informacija o tome da li će do tog sastanka doći”, kazala je Pavlović.

Podršku Maji Pavlović pružila je i Inicijativa žena Srbije koja opominje da direktorka i vlasnica TV Kanala 9 u svojim zahtevima traži samo jedno, poštovanje zakona i pravo svakog građanina na pravično suđenje.

Ugrožavanjem svog života, kako ističu u saopštenju, Maja Pavlović treći put daje šansu državi da demantuje tvrdnje da insititucije ne postoje.