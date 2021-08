CZOR: Besplatne obuke za mlade

VIDEO K9: Za mlade ljude bez zaposlenja iz našeg grada i okoline, do 30. septembra otvoren je konkurs za besplatne šestomesečne kurseve iz digitalnog marketinga i programiranja koje sprovodi Centar za omladinski rad. Projekat pod nazivom "Moja karijera na putu do heroja" osmišljen je kako bi ovoj grupaciji bilo obezbeđeno dodatno usavršavanje i sticanje znanja na osnovu kojih bi lakše mogli da dođu do posla.