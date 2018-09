Bilbordi koji su osvanuli u Subotici, Novom Sadu, a uskoro i u više od 20 gradova širom zemlje nose jedinstvonu poruku, među kojima je i ona koja glasi: “Ćutanje nije rešenje. Zaštitimo decu”, a kojom Fondacija “Tijana Jurić” želi da se direktno obrati Vladi Srbije.

Jurić podseća da je u Velikoj Britaniji doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta za ubice dece donešen nakon četiri slučaja koja su se dogodila u relativno kratkom vremenskom periodu.

Slična tragična iskustva u našoj zemlji, međutim, nisu dovela do promene zakona, uprkos zahtevima građana.

“Ali, ako je već to pokrenuto, ako je to već sve urađeno, ja sam bio ubeđen da će neko u toj Skupštini ustati i da će reći ‘ a šta se dešava sa tim potpisima tih građana. Ja sam bio ubeđen da će to neko uraditi. To niko nije uradio. To je mene jako pogodilo. Ne mogu da se pomorim sa tim, to nije politička ideja”, kazao je Jurić.