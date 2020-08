Crna Gora otvara granice Srbiji

Sutra će biti otvorena granica sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, Albanijom, Makedonijom, izjavio je u jutarnjem programu televizije “Vijesti” direktor Instituta za javno zdravlje Crne Gore Boban Mugoša.

Za ulazak u Crnu Goru najverovatnije će biti potreban PCR negativan test ili serološki ELISA test. Prema njegovim rečima, odlučeno je da granice bude otvorene na zahtev turističke privrede. On je istakao da se situacija sa Srbijom poboljšava, što znači da se izjednačava kriva i dodao da, s obzirom na to da se bliže izbori 30. avgusta, on ne očekuje bilo kakav rizik od povećanja broja obolelih.