COVID 19: Više od 7.000 zaraženih u NS

U Vojvodini je u protekla 24 časa registrovano još 1.557 novoobolelih od virusa korona, a u Novom Sadu oboren dnevni rekord sa 603 novozaražena.

Prema rečima pokrajinskog sekretara za zdravstvo Zorana Gojkovića, u Vojvodini trenutno ima više od 17.000 aktivnih slučajeva obolelih od Covida-19, a Novom Sadu više od 7.000. Gojković je istakao da nedostatak ljudstva komplikuje situaciju sa lečenjem u već skoro potpuno popunjenim bolnicama jer se dnevno zarazi i oko 10 odsto medicinara, pa danas ima oko 750 obolelih lekara i medicinskih sestara.

U vojvođanskim bolnicama je danas oko 1.400 pacijenata sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom. Pokrajinski sekretar je dodao da je alarmatna situacija sa potrošnjom sanitetskog materijala, lekova, i naveo je da se samo za jedan dan u bolnicama u Vojvodini potroši kiseonika kao za dva meseca u redovnom stanju. Nove mere, kao što su one koje danas stupaju na snagu, mogu, prema njegovim rečima, da daju efekte za sedam do 10 dana, možda će, kako je izjavio, biti i novih, ali sve to neće vredeti ako ih građani ne poštuju.

Institut za javno zdravlje Vojvodine u današnjem izveštaju navodi da je zdravstveni sistem u pokrajini u izuzetno teškoj situaciji, kao i da se u ovom trenutku na teritoriji svih vojvođanskih opština i gradova situacija ocenjuje kao vanredna.