Četvoro mladih poginulo u sudaru na Ibarskoj magistrali

U direktnom sudaru BMW-a i “dačije” poginulo je četvoro mladih, a četvoro je povređeno, od kojih jedna osoba ima povrede opasne po život.

Kako je rečeno u Urgentnom centru u Beogradu, u teškom stanju je jedna žena koja se nalazi u jedinici intenzivne nege.

Saobraćajna nesreća dogodila se sat posle ponoći, u mestu Županjac, kod skretanja za Bogovađu.

Stradale su tri osobe koje su bile u “dačiji”, dok je jedna osoba iz tih kola povređena. Poginula je i devojka koja je bila u BMW-u, u kom su se nalazila i tri mladića. Kako se nezvanično saznaje, svi poginuli su sa područja Lazarevca.

Čak sedam ekipa vatrogasaca seklo je vozila kako bi iz njih izvadili žrtve i povređene.

Policija je uhapsila vozača BMW-a, N.M. (27), koji se sumnjiči da je izazvao ovu saobraćajnu nesreću.

On je osumnjičen za krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Lazarevcu.

Podsećamo da su samo u julu ove godine 63 osobe stradale u saobraćajnim nesrećama na putevima u Srbiji. (Agencije)